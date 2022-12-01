Эксперт перечислил опасные привычки, способные сломать смартфон

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Одна из самых вредоносных для смартфона привычек – брать его с собой в ванную, заявил эксперт по "железу" и преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

По его словам, капли воды могут нанести непоправимый вред гаджету, а в случае падения на кафель не каждое устройство способно впоследствии нормально функционировать. Следует оставлять свой смартфон только в сухих местах, подчеркнул Ситнов.

Также он порекомендовал не оставлять устройство на открытом солнце, особенно летом. По его мнению, прямое воздействие лучей может разогреть гаджет до опасных температур.

Следует не забывать и об использовании некачественных проводов и незаводских блоков питания, которые оказывают плохое воздействие на смартфон. Ситнов также посоветовал не носить гаджет в узких карманах брюк.

"В этом случае возможно отклеивание защитного стекла или деформация корпуса. А если переносить устройство с другими побочными вещами, например с ключами или монетами, то можно поцарапать его корпус", – отметил эксперт в беседе с "Газетой.ру".

Между тем Ситнов также рассказал, что делать при попадании смартфона в сугроб. Он не рекомендовал сразу же отогревать его, а также ставить на зарядку.

По его словам, такие действия являются разрушительными для телефона.

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