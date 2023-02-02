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02 февраля, 16:46

Происшествия

Гаджет в огне: почему телефон может внезапно загореться

Утром 1 февраля в столичном метро у одного из пассажиров в руках загорелся смартфон. Весь вагон мгновенно оказался в дыму. Разбираемся, почему телефон может внезапно вспыхнуть и как этого избежать.

Спонтанное возгорание

Фото: Москва 24

Инцидент с воспламенившимся смартфоном произошел на станции "Нахимовский проспект". Очевидец прислал Москве 24 видео первых секунд произошедшего. На кадрах видно, что в вагоне появилось небольшое задымление. Также в Сети есть фото гаджета, от которого после пожара осталась ровно половина.

В департаменте транспорта Москвы порталу MSK1.RU сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Выгоревший телефон убрали из пассажирского салона поезда, после чего движение состава продолжилось в штатном режиме.
представитель департамента транспорта Москвы

Похожий случай произошел 29 декабря 2022 года на борту самолета "Уральских авиалиний", который готовился к вылету из аэропорта Домодедово. У одного из пассажиров загорелся пауэрбанк, весь салон тогда заволокло дымом. Экипажу удалось локализовать огонь в считанные секунды. Пассажиров пришлось эвакуировать, пострадавших не было.

Уже на следующий день самолет "Авроры", летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в Южно-Сахалинске также из-за загоревшегося внешнего аккумулятора. От дыма на борту двоим пассажирам стало плохо.

Батарея подвела

Фото: depositphotos/OtaraevChermen

Всего в 2022 году из-за смартфонов, мобильных телефонов и планшетов произошло более 500 пожаров, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, причина воспламенения в 86% случаев – неисправность зарядных устройств.

Чтобы избежать происшествий, МЧС порекомендовало соблюдать ряд правил техники безопасности. В частности, восполнять энергию только с помощью сертифицированных устройств.

Не оставлять без присмотра пауэрбанки, телефоны, электросамокаты и гироскутеры и другие устройства на зарядке. Не заряжать технику в ночное время и не класть телефон под подушку. Если телефон зарядился до 100%, отключить его от сети.
из сообщения МЧС России

В свою очередь, случаи возгорания техники не в момент подзарядки крайне редки, но возможны. Причина кроется в неисправном аккумуляторе, рассказал Москве 24 IT-аналитик Александр Маляревский.

"В технике – ультракомпактная батарея, для создания которой используют опасные химикаты. Если нарушены ее физическая целостность или она некорректно работает, могут произойти разные неприятности", – объяснил аналитик.

В 99% случаев все сводится к тому, что батарея просто раньше времени теряет свою емкость. Но иногда возможно резкое нагревание и возгорание, предупредил эксперт.

Чтобы этого не произошло, важно не допускать переохлаждения или перенагрева устройства. Например, не нужно класть гаджеты рядом с батареей или обогревателем.
Александр Маляревский
IT-аналитик

Эксперт добавил, что стоит беречь телефон от ударов и механических повреждений. В противном случае может возникнуть микротрещина, через которую аккумулятор начнет соприкасаться с не предназначенной для этого зоной. Что и приведет к риску возгорания устройства, заключил специалист.

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