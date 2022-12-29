Powerbank загорелся в самолете "Уральских авиалиний" в Домодедово

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Powerbank загорелся в салоне самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

ЧП произошло перед вылетом рейса U6 167 из Домодедово в Калининград. У одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства. Случилось возгорание.

Кабинный экипаж оперативно отреагировал и за считаные секунды локализовал огонь. Пассажиров эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал. В авиакомпании сообщили, что проводится расследование инцидента.

Проверку организовала и транспортная прокуратура. По ее результатам будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Магадан самолет сел в Хабаровске из-за метели. Ситуацию осложнил ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Из-за расчистки взлетно-посадочной полосы от снега в аэропорту Магадана также задерживались рейсы в Новосибирск и на Камчатку.

До этого самолет Тель-Авив – Москва не смог приземлиться в Минеральных Водах на дозаправку из-за неблагоприятных метеоусловий. Борт совершил техническую посадку в Махачкале.

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