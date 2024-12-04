Один ребенок погиб из-за пожара в многоквартирном доме в Шадринске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один ребенок погиб в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Шадринске Курганской области, передает пресс-служба МЧС России.

Возгорание началось в квартире на первом этаже. В это время там находились девочки 4, 6 и 14 лет. Как уточнили в ведомстве, погибла самая старшая. Младшие, в свою очередь, уже госпитализированы с отравлением угарным газом.

В данный момент огонь распространился на площади в 45 квадратных метров. Его тушат 14 специалистов и 4 единицы техники.

Между тем во время пожара в строящемся здании на улице Василия Ланового в Москве пострадали 4 человека. О возгорании стало известно 2 декабря. По предварительным данным, на первом этаже здания загорелись стройматериалы.

Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек, которые находились на вышерасположенных этажах строящегося здания. Позже он был ликвидирован.