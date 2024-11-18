18 ноября, 11:52Происшествия
В Центральной больнице Екатеринбурга № 3 вспыхнул пожар
Горящее здание расположено на улице Братьев Боковых. По данным спасателей, там горит кровля. Посетители и пациенты больницы самостоятельно покинули ее – всего вышли 350 человек.
В настоящий момент спасателям удалось локализовать огонь. Тушение продолжается. На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.произошел в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохове. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".
На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью потушить ближе к концу дня.
Пожар в здании общежития ветеринарной академии на Ташкентской улице потушили