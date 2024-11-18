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18 ноября, 11:52

Происшествия

В Центральной больнице Екатеринбурга № 3 вспыхнул пожар

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В Центральной городской клинической больнице Екатеринбурга № 3 произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Горящее здание расположено на улице Братьев Боковых. По данным спасателей, там горит кровля. Посетители и пациенты больницы самостоятельно покинули ее – всего вышли 350 человек.

В настоящий момент спасателям удалось локализовать огонь. Тушение продолжается. На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

Видео: телеграм-канал Readovka

Ранее пожар произошел в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохове. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".

На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью потушить ближе к концу дня.

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