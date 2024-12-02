02 декабря, 11:18Происшествия
Открытое горение в исправительной колонии Ярославской области ликвидировано
Фото: depositphotos/My_inspiration
Пожарные ликвидировали открытое горение в исправительной колонии № 2 в Рыбинске Ярославской области на площади почти 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время проходит поливка участков возгорания, сообщила пресс-служба регионального УФСИН РФ.
Как уточнило ведомство, в результате обошлось без пострадавших.
О пожаре на территории исправительной колонии стало известно утром 2 декабря. Согласно сайту УФСИН, в Рыбинске располагается колония строгого режима, в которой отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы.
Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в музейном комплексе "Шалаш В. И. Ленина". По словам директора музея Натальи Коваленко, сгорел соломенный шалаш. Она считает, что его подожгли. На месте происшествия работали 10 спасателей и две единицы техники.
Между тем в конце ноября в Самаре загорелся двухэтажный дом. Огонь вспыхнул на втором этаже и перекинулся на кровлю. Площадь пожара составляла 100 "квадратов", один человек пострадал.
Новости регионов: кровля горящего цеха обрушилась в Екатеринбурге