Открытое горение в исправительной колонии Ярославской области ликвидировано

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Пожарные ликвидировали открытое горение в исправительной колонии № 2 в Рыбинске Ярославской области на площади почти 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время проходит поливка участков возгорания, сообщила пресс-служба регионального УФСИН РФ.

Как уточнило ведомство, в результате обошлось без пострадавших.

О пожаре на территории исправительной колонии стало известно утром 2 декабря. Согласно сайту УФСИН, в Рыбинске располагается колония строгого режима, в которой отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в музейном комплексе "Шалаш В. И. Ленина". По словам директора музея Натальи Коваленко, сгорел соломенный шалаш. Она считает, что его подожгли. На месте происшествия работали 10 спасателей и две единицы техники.

Между тем в конце ноября в Самаре загорелся двухэтажный дом. Огонь вспыхнул на втором этаже и перекинулся на кровлю. Площадь пожара составляла 100 "квадратов", один человек пострадал.

