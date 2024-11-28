28 ноября, 12:54Происшествия
Пожар в Климовске локализован на 4 200 "квадратах"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в здании по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели в подмосковном Климовске локализован на 4 200 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России.
Однако позже, когда площадь возгорания увеличилась до 1 300 "квадратов", количество привлеченных к тушению сотрудников выросло до 60, техники – до 20 единиц. Затем площадь пожара увеличилась до 1 400 квадратных метров, после – до 4 200 "квадратов".
На место происшествия был направлен пожарный поезд. В его составе имеются вагон-насосная станция и две цистерны воды, вместимостью 60 тонн жидкости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ЧП.