Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мусор загорелся в квартире на улице Академика Комарова на северо-востоке Москвы. В результате погиб мужчина, сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь пожара на девятом этаже составила 3 квадратных метра.

Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Как напомнили в МЧС РФ, гражданам не стоит захламлять квартиру, курить в постели и оставлять непотушенные сигареты. Ведомство рекомендовало установить в квартире пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.

Ранее в подмосковном Дорохове произошел пожар в гостиничном комплексе. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".

На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к концу дня.

