18 ноября, 10:18Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мусор загорелся в квартире на улице Академика Комарова на северо-востоке Москвы. В результате погиб мужчина, сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.
По данным ведомства, площадь пожара на девятом этаже составила 3 квадратных метра.
Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Как напомнили в МЧС РФ, гражданам не стоит захламлять квартиру, курить в постели и оставлять непотушенные сигареты. Ведомство рекомендовало установить в квартире пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.
Ранее в подмосковном Дорохове произошел пожар в гостиничном комплексе. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".
На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к концу дня.
Пожар в здании общежития ветеринарной академии на Ташкентской улице потушили