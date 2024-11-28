Площадь пожара в Климовске увеличилась до 1 300 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в производственном здании в подмосковном Климовске увеличилась до 1 300 квадратных метров, передает МЧС России в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что к тушению привлечены уже более 60 огнеборцев и 20 единиц техники.

Ранее ведомство сообщало, что площадь возгорания составляет 1 000 "квадратов". На тот момент ликвидацией занимались 30 огнеборцев и 7 единиц техники.

Ранее был потушен пожар в жилом доме в подмосковном Жуковском на площади 55 квадратных метров. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Из горящего здания были спасены 6 человек. Еще 33 человека, в том числе 4 ребенка, самостоятельно эвакуировались.