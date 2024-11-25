Открытое горение ликвидировано на складе в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на Промышленной улице в Москве, сообщают в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, сейчас специалисты разбирают поврежденные конструкции и продолжают проливать здание.

В МЧС также уточнили, что на складе хранились бумажная и пластиковая продукции. При этом соседнее помещение с емкостями с фреоном не пострадало – пожарным удалось не допустить распространения огня.

Постройка на юге Москвы загорелась вечером 25 ноября. Изначально огонь распространился на площади в 500 "квадратов". Затем пожар охватил 3 000 квадратных метров.

На месте ЧП работают 2 вертолета Ка-32 Московского авиацентра, 75 специалистов и 31 единица техники. Также был задействован пожарный поезд.

Кроме того, из-за пожара ГАИ ограничила движение грузового и общественного транспорта на Промышленной улице. Также в районе дома 11 на указанной улице автобусы маршрутов 814 и 850 курсируют по измененному пути.