В Москве пожар произошел в элитном ЖК "Зиларт"

В элитном жилом комплексе "Зиларт" в доме на улице Архитектора Щусева в Москве произошел пожар, передает телеграм-канал МЧС России.

По данным ведомства, на фасаде жилого дома горели кондиционеры. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время пожар полностью устранен.

В свою очередь, в пресс-службе "Группы ЛСР" заявили Агентству "Москва", что возгорание кондиционера могло произойти из-за короткого замыкания. Застройщик также уточнил, что противопожарные системы жилого дома работали в штатном режиме, не позволив огню распространиться на квартиры.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в подмосковном Жуковском по улице Осипенко, в доме 5. Изначально возгорание охватило балкон на 12-м этаже. Позже пожар перекинулся на квартиры на 12-м и 13-м этажах. Сотрудники экстренной службы спасли 6 человек. Еще 33 человека, проживающих в доме, эвакуировались самостоятельно. В их числе 4 ребенка.

