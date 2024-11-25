Движение транспорта ограничено на Промышленной улице в Москве из-за пожара

Фото: телеграм-канал Readovka

Движение грузового и общественного транспорта ограничено на Промышленной улице в Москве из-за пожара на промзоне. Об этом пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила в телеграм-канале.

По данным ГАИ, на месте произошедшего работают несколько экипажей ДПС. Сотрудники ведомства обеспечивают свободный проезд спецтехники для устранения огня. Кроме того, эксперты занимаются регулировкой движения транспорта для проезда на соседние улицы.

Между тем горожан призвали выбирать маршруты объезда.

В свою очередь, в телеграм-канале столичного Дептранса заявили, что из-за ЧП на Промышленной улице в районе дома 11 автобусы маршрутов 814 и 850 курсируют по измененному пути. Департамент призвал пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

Пожар в двухэтажной постройке с баллонами с фреоном начался на юге Москвы 25 ноября. Площадь возгорания изначально составила 500 квадратных метров, однако позже она выросла до 3 тысяч. В данный момент пожар локализован.

По словам специалистов, быстрому распространению пламени способствовало отсутствие поблизости источников воды. Для тушения огня в помощь сотрудникам МЧС были направлены пожарный поезд и вертолет Ка-32.