25 ноября, 18:38 (обновлено 25.11.2024 19:39)Происшествия
Пожар на складе на юге Москвы локализован
По данным ведомства, в настоящее время к устранению огня привлечены 2 вертолета Ка-32 Московского авиацентра. На очаг пожара авиацией сброшено 90 тонн воды.
О пожаре на Промышленной улице в двухэтажной постройке с баллонами с фреоном стало известно вечером 25 ноября. Изначально огонь распространился на площади в 500 "квадратов".
Позже пожар охватил 3 000 квадратных метров. По данным экспертов, быстрому распространению огня способствовало отсутствие рядом источников воды.
В МЧС подчеркивали, что на месте ЧП работают 75 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, для помощи в тушении огня был направлен пожарный поезд с 60 тоннами воды.
Пожар произошел на складе на Промышленной улице в Москве