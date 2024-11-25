Пожар на складе на юге Москвы локализован на площади 3 000 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящее время к устранению огня привлечены 2 вертолета Ка-32 Московского авиацентра. На очаг пожара авиацией сброшено 90 тонн воды.

О пожаре на Промышленной улице в двухэтажной постройке с баллонами с фреоном стало известно вечером 25 ноября. Изначально огонь распространился на площади в 500 "квадратов".

Позже пожар охватил 3 000 квадратных метров. По данным экспертов, быстрому распространению огня способствовало отсутствие рядом источников воды.

В МЧС подчеркивали, что на месте ЧП работают 75 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, для помощи в тушении огня был направлен пожарный поезд с 60 тоннами воды.

