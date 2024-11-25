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25 ноября, 20:40

Происшествия

Пожар на складе на юге Москвы ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Постройка на Промышленной улице, где хранились бумажная и пластиковая продукции, загорелась 25 ноября. Общая площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров.

На месте происшествия работали 75 специалистов и 31 единица техники, два вертолета Ка-32, а также пожарный поезд. В связи с пожаром Госавтоинспекция ограничила движение транспорта на Промышленной улице и рекомендовала горожанам выбирать пути объезда.

Пожар произошел на складе на Промышленной улице в Москве

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