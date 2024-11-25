25 ноября, 20:40Происшествия
Пожар на складе на юге Москвы ликвидирован
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Постройка на Промышленной улице, где хранились бумажная и пластиковая продукции, загорелась 25 ноября. Общая площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров.
На месте происшествия работали 75 специалистов и 31 единица техники, два вертолета Ка-32, а также пожарный поезд. В связи с пожаром Госавтоинспекция ограничила движение транспорта на Промышленной улице и рекомендовала горожанам выбирать пути объезда.
Пожар произошел на складе на Промышленной улице в Москве