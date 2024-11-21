Шалаш Ленина сгорел в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Пожар произошел в музейном комплексе "Шалаш В. И. Ленина" в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники. Как сообщила изданию 78.ru директор музея Наталья Коваленко, сгорел соломенный шалаш. По ее мнению, его подожгли.

Это копия того шалаша, в котором скрывались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года, после того как Временное правительство выдал ордер на их арест.

Рядом со сгоревшим строением находится также каменный памятник "Шалаш", который построили в 1928 году. Это строение не пострадало.

Ранее сообщалось, что продовольственный склад сгорел в Норильске. Огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров.