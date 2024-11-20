Открытое горение в пятиэтажке в Севастополе ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В пятиэтажном жилом доме в Севастополе ликвидировано открытое горение, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, горят балконы со второго по пятый этаж. Пострадали семь квартир и чердак. Ликвидация пожара продолжается. На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники.

Спасатели вывели на улицу 25 человек, включая ребенка. По предварительным данным, пострадала одна женщина, ее передали врачам. Кроме того, при тушении в одной из квартир обнаружили тело мужчины.

Накануне пожар произошел в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина. Возгорание произошло в вентиляции трехэтажного административного здания в Ленинском районе города. Эвакуировали 30 человек, пострадавших нет. Огонь полностью потушили. В ликвидации огня участвовали 32 человека и девять единиц техники.