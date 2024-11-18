Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей.

Сотрудники МЧС спасли пострадавшего с крыши горящей больницы в Екатеринбурге. В здании поликлиники загорелась кровля. В это время там находились рабочие. Сообщается о двух пострадавших. Одного из них эвакуировали спасатели и на носилках отнесли к машине скорой помощи. Всего из здания самостоятельно вышли 350 человек. К тушению привлекли 48 спасателей и 16 единиц техники.

В Сочи задержали водителя, который въехал в подземный переход. Красный автомобиль успел спуститься на один пролет по лестнице, затем его остановили. Машину забрали на эвакуаторе. С водителем разбирается полиция.

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей. Причиной составления протоколов не раз становились ролики на YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией российской армии.

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