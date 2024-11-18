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Новости

18 ноября, 19:45

Происшествия

Сотрудники МЧС спасли пострадавшего с крыши горящей больницы в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС спасли пострадавшего с крыши горящей больницы в Екатеринбурге

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Новости регионов: кровля клинической больницы загорелась в Екатеринбурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей.

Сотрудники МЧС спасли пострадавшего с крыши горящей больницы в Екатеринбурге. В здании поликлиники загорелась кровля. В это время там находились рабочие. Сообщается о двух пострадавших. Одного из них эвакуировали спасатели и на носилках отнесли к машине скорой помощи. Всего из здания самостоятельно вышли 350 человек. К тушению привлекли 48 спасателей и 16 единиц техники.

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Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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