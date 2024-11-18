Суд продлил арест организаторам смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Суд продлил арест организаторам смертельной экскурсии по коллекторам Неглинки. Никита Дубас и Александр Ким проведут в СИЗО еще полгода.

Трагедия произошла в Москве в августе прошлого года. Группа из восьми человек, в которой были подростки, спустилась под землю. После сильного ливня коллектор затопило, никто не смог спастись.

Как ранее сообщалось, еще один фигурант уголовного дела находится в розыске. Он успел скрыться за границей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.