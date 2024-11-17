Новости регионов: мать и четверо детей погибли в пожаре в Новосибирской области

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли мать и четверо детей. Расследование контролирует прокуратура. Частный дом загорелся утром 17 ноября. Внутри находилось восемь человек. Отец и двое сыновей смогли выбраться. Мужчину в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Между тем на трассе "Урал" в Оренбургской области столкнулись Infiniti FX и Lada Xray. ДТП произошло по вине водителя иномарки, который выехал на полосу встречного движения. От полученных травм мужчина за рулем "Лады" скончался на месте до приезда скорой помощи.

В свою очередь, в Иркутской области автомобиль с тремя людьми провалился под лед. Женщина погибла. Водителю и одному из пассажиров удалось выбраться. Сейчас прокуратура проводит проверку и устанавливают причины происшествия.

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