Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: мать и четверо детей погибли в пожаре в Новосибирской области

Новости регионов: мать и четверо детей погибли в пожаре в Новосибирской области

Полицейские задержали угнавшего маршрутку мужчину

Легковой автомобиль загорелся на проспекте 40 лет Октября

Новости мира: протестующие в Абхазии демонтируют забор вокруг парламента республики

Новости мира: скелет апатозавра продали за 6 млн евро во Франции

Новости регионов: уголовное дело завели после пожара в Новосибирской области

Новости регионов: автомобиль с тремя людьми провалился под лед в Иркутской области

Протестующие в Абхазии провели вторую ночь в правительственных зданиях

Ветеринар осмотрел кота Лучика, похищенного из столичного зоомагазина

Москвичам рассказали о главных новостях на утро 17 ноября

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли мать и четверо детей. Расследование контролирует прокуратура. Частный дом загорелся утром 17 ноября. Внутри находилось восемь человек. Отец и двое сыновей смогли выбраться. Мужчину в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Между тем на трассе "Урал" в Оренбургской области столкнулись Infiniti FX и Lada Xray. ДТП произошло по вине водителя иномарки, который выехал на полосу встречного движения. От полученных травм мужчина за рулем "Лады" скончался на месте до приезда скорой помощи.

В свою очередь, в Иркутской области автомобиль с тремя людьми провалился под лед. Женщина погибла. Водителю и одному из пассажиров удалось выбраться. Сейчас прокуратура проводит проверку и устанавливают причины происшествия.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарДТПрегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика