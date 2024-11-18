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Новости

18 ноября, 13:30

Город

Москвичи поделились кадрами города, преображающегося к Новому году

Москвичи поделились кадрами города, преображающегося к Новому году

Сергей Собянин: в "Алабушеве" построят 20 крупных промышленных и соцобъектов

Новости часа: на западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

Новые указатели исторической навигации появились на улицах Москвы

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Женщины с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

В Москве установили новые указатели к объектам, связанным с великими путешественниками

Новогоднюю елку установили в районе станции метро "Зябликово"

Дом по программе реновации появится на Миллионной улице в Москве

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в столице в режиме реального времени. Например, 18 ноября город продолжают активно украшать новогодними световыми конструкциями.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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