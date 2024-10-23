"Безопасный город": адвокат Арешев рассказал об ответственности за нелегальные экскурсии

Организаторы незаконных экскурсий по крышам могут быть привлечены к уголовной ответственности – им может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом предупредил адвокат Петр Арешев.

В Сети огромное количество объявлений от "гидов", которые привлекают любителей экстрима на экскурсии по крышам многоэтажных домов в центре Москвы. Однако это не всегда безопасно. Необязательно рисковать жизнью, чтобы посмотреть на красоты города с высоты птичьего полета. Для этого обустроены официальные смотровые площадки.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

