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23 октября, 14:45

Общество

Дизайнер Денис Симачев рассказал о том, как убедил весь мир, что русским быть модно

Дизайнер Денис Симачев рассказал о том, как убедил весь мир, что русским быть модно

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Дизайнер Денис Симачев впервые приехал в Париж в 2000 году со слоганом "русским быть модно". По словам Симачева, сначала парижане не понимали его идей, но постепенно, благодаря мягкому продвижению русской культуры, они осознали и приняли его видение.

Дизайнер подчеркнул, что его главная цель была достигнута, когда мир признал, что быть русским действительно модно.

Большое интервью с дизайнером Денисом Симачевым выйдет в среду, 23 октября, в эфире телеканала "Москва 24".

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