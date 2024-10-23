Дизайнер Денис Симачев рассказал о том, как убедил весь мир, что русским быть модно

Дизайнер Денис Симачев впервые приехал в Париж в 2000 году со слоганом "русским быть модно". По словам Симачева, сначала парижане не понимали его идей, но постепенно, благодаря мягкому продвижению русской культуры, они осознали и приняли его видение.

Дизайнер подчеркнул, что его главная цель была достигнута, когда мир признал, что быть русским действительно модно.

Большое интервью с дизайнером Денисом Симачевым выйдет в среду, 23 октября, в эфире телеканала "Москва 24".