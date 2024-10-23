Собянин: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Московские предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых регионов России. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сбор помощи идет и на столичных фестивалях. Их участники уже передали в пострадавшие районы больше 30 тонн продуктов. К сбору гуманитарных грузов присоединились фермеры с московских ярмарок. Они поставляют бойцам овощи, колбасу, тушенку и рыбные консервы.

Помощь участникам СВО оказывают также около 100 крупных торговых центров. Они собирают продукты, одежду, гигиенические товары и технику, в том числе военную. А также – генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.

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