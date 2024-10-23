Четыре школы и четыре детских сада построят в Коммунарке в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В будущем году инвесторы завершат строительство восьми учреждений образования в Коммунарке Новомосковского административного округа, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В частности, там построят четыре школы более чем на 4,1 тысячи мест и четыре детских сада почти на 900 малышей. Самыми крупными объектами станут две школы для 1 150 учащихся на территории жилого комплекса "Саларьево парк", а также детсад на 250 мест в составе ЖК "Скандинавия".

По словам Ефимова, все строящиеся объекты передадут в городскую систему образования. Проекты реализуются девелоперами. Перед проектировщиками школ стояла задача создать условия не только для учебной, но и научно-исследовательской деятельности учащихся, сказал заммэра.

Проекты предусматривают специализированные учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, спортивные залы и залы для проведения мероприятий.

В детских садах предусмотрят залы для занятий, кружковые, методические кабинеты, медкабинеты и пищеблок полного технологического цикла. Согласно проектам, строители выполнят просторные групповые ячейки, установят окна с увеличенным остеклением и оборудуют удобные выходы на улицу.

Во всех зданиях школ и детских садов учитываются вопросы безопасности и комфорта детей и воспитателей. Там смонтируют системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом. Появятся посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра, а также условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин назвал Коммунарку одним из ярких примеров эффективного градостроительного развития территорий.

Он напомнил, что здесь строят целый ряд многоэтажных жилых комплексов, создают десятки тысяч рабочих мест. Уже открылили новые поликлиники, крупный клинический комплекс, активно развивается транспортная и инженерная инфраструктура.

"В районе появились станции метро, новые автодороги, связывающие его с федеральными магистралями, старой Москвой и другими районами", – заключил Жидкин.

Ранее стало известно, что три новых поликлиники в районе Коммунарка построят инвесторы. По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, за последние несколько лет строительство поликлиник в ТиНАО позволило перейти на самые современные стандарты обслуживания горожан.