Учреждения культуры в Москве проводят концерты для участников СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Учреждения культуры в Москве помогают участникам СВО. Так, столичные артисты выезжают с концертами, а библиотеки отправляют книги, передает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, в августе во Дворце культуры имени С. П. Горбунова ГБУК был открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей приграничных регионов. Совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!" туда доставили 20 тонн гумпомощи, еще 16 тонн доставили в сентябре.

Артисты культбригады Москонцерта регулярно проводят концерты для врачей и военнослужащих, проходящих реабилитацию. Специальные программы готовят и для детей бойцов. Культбригада регулярно выезжает в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также в Брянск и Белгород. Ежемесячно концерты проходят и в пунктах временного размещения.

Московский камерный оркестр Musica Viva также проводит концерты для раненых участников СВО. Они проходят как на концертных площадках, так и в госпиталях совместно с благотворительным фондом "Наша сила добра".

Столичные библиотеки за девять месяцев собрали и отправили в читальни ДНР и ЛНР более 4,6 тысячи книг на русском языке. Библиотеки и культурные центры также приглашают бойцов СВО и их семьи на спектакли и концерты, а в 15 музеях предоставляются бесплатные входные билеты.

Кроме того, в рамках акции #Мывместе оказывается помощь зоопаркам Донбасса. Им передали корм, средства по уходу за животными, технику и инструменты для строительства вольеров и благоустройства территории. Сотрудники Московского зоопарка также ездили в Донбасс для осмотра животных.

Зоопарк помогает и с перевозкой питомцев. Так, в центре воспроизводства редких видов животных поселился бурый медведь Гром, которого благотворительный фонд помог привезти из Кременной.

Более 116 тонн гуманитарного груза отправили в приграничные территории из столицы. В акции приняли участие уже более 5,4 тысячи человек, которым удалось собрать почти 482 тысячи единиц товаров первой необходимости и других вещей.

Для школьников новых регионов России москвичи собрали более 160 тысяч вещей. Среди них – канцтовары, школьная форма и рюкзаки. Ресурсный центр "Мосволонтер" уже отправил учащимся две партии груза. Они составили в общей сложности более 11,5 тонны.