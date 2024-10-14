Столичные предприниматели отправляют в зону СВО консервы, воду и сладости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предприниматели Москвы отправляют продукты питания в зону СВО. Посылки для бойцов собирают небольшие магазины и крупные торговые центры, передает портал мэра и правительства столицы.

Волонтерские центры составляют специальные списки еды, востребованной в зоне СВО. Одним из главных требований является возможность долго хранить еду, поэтому чаще всего предприниматели собирают для военнослужащих консервы.

Так, работники рынка в Преображенском районе отправили бойцам 80 банок консервов. В свою очередь, предприниматели из САО передали 57 килограммов сырокопченой и варено-копченой колбасы, а из ВАО и СВАО поступило 285 килограммов тушенки.

Владельцы магазинов из ВАО также передали в зону СВО более 1,5 тысячи продуктовых наборов. Предприниматели из ТиНАО отправили более 450 килограммов сухих пайков, из ЦАО и ЮАО – 190 и 540 коробок соответственно.

Также в гумпосылках часто встречается гречка, еще предприниматели отправляют подсолнечное масло. Помимо этого, солдатам передают и сладости. К примеру, в САО бизнесмены собрали коробки пряников, печенья и шоколада. Также предприниматели из ВАО отправили 160 килограммов сахара, в ТиНАО собрали 40 литров меда, а в САО – 80 литров сгущенного молока.

В качестве гуманитарной помощи в зону СВО отправляют большое количество питьевой воды, чай и кофе. Магазины хозяйственных товаров поделились коробками одноразовой посуды.

Для школьников новых регионах России москвичи собрали более 160 тысяч вещей, среди которых канцтовары, школьная форма и рюкзаки. Ресурсный центр "Мосволонтер" уже отправил учащимся две партии груза. Они составили в общей сложности более 11,5 тонны.

Ранее представители более 50 фирм ОЭЗ "Технополис Москва" вместе с жителями Зеленограда собрали два гуманитарных груза для отправки в приграничье. Общий вес посылки составил более 2,5 тонны.