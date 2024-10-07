Овощи, крупы и чай: что московские ТЦ отправляют для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские торговые центры регулярно направляют свою гуманитарную помощь в зону СВО, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.

Уточняется, что большую часть гуманитарных грузов составляют различные продукты с длительным сроком хранения, включая крупы, сухпайки и консервы. Зачастую их общий вес достигает сотен килограммов. Однако в посылку защитникам могут входить также продукты питания, средства личной гигиены, одежда, медикаменты, инструменты, дроны и даже мотоциклы.

Лидером по числу гуманитарной помощи стал ВАО – там отправили 4 320 коробок. ЮАО и ЮЗАО отличился передачей в ТЦ сухих пайков, чье число достигло 250, а больше всего круп направил СВАО – в одном из торговых центров Бабушкинского района были собраны: гречка, рис, тушенка, картофель, лук, бутылки с водой.

Два ТЦ в Ясеневе передали в зону спецоперации по 100 килограммов тушенки и 200 килограммов гречки, из СЗАО бойцам поступило 6 больших коробок тушеного консервированного мяса, а два ТЦ в районе Новокосино Восточного административного округа отправили 1 140 банок сгущенки. В это же время работники другого объекта ЮЗАО передали более 100 килограммов сахара.

Только на востоке Москвы удалось собрать 110 килограмм чая, 500 килограмм кофе, 1 600 упаковок шоколада и 850 килограммов печенья. Не забыли и про овощи с фруктами – один из ТЦ в Ясеневе передал свыше 200 килограммов груза. Кроме того, бойцы на СВО получили ящики сладкой газировки, лапшу быстрого приготовления, полноценные рационы питания, одноразовую посуду и термосы.

Помощью защитникам Отечества занимаются и представители более 50 фирм ОЭЗ "Технополис Москва". Ранее стало известно, что вместе с жителями Зеленограда они собрали два гуманитарных груза для отправки в приграничье РФ. Общий вес посылки составил более 2,5 тонны.

