Москвичи передали свыше 160 тыс канцтоваров для детей в новые регионы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Для школьников новых регионах России москвичи собрали более 160 тысяч нужных для учебы вещей, среди которых канцтовары, школьная форма и рюкзаки. Ресурсный центр "Мосволонтер" уже отправил учащимся две партии груза, которые составили в общей сложности более 11,5 тонны, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Поддерживая школьников на новых территориях, взрослые создают благоприятную среду для их гармоничного развития. Москвичи приходят в наши штабы и волонтерские центры в округах со своими детьми, показывая им пример помощи ближнему", – подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Всего в акции "Соберем ребенка в школу" участвовали примерно 60 московских организаций, среди них – благотворительные фонды, школы, вузы, а также представители бизнеса и городские структуры. Кроме того, товары для учащихся передали производители детской одежды, строительные и финансовые компании, учреждения по регулированию имущественных отношений и другие.

За два месяца москвичам удалось собрать более 78 тысяч тетрадей и ручек, почти 6,5 тысячи обложек для учебников, более 4,3 тысячи рюкзаков и пеналов, 420 наборов первоклассника и множество других канцелярских товаров. Также в ходе акции более 600 единиц школьной и спортивной одежды было передано учащимся.

В акции впервые приняли участие ученики начальных и старших классов московской школы № 1206. Им удалось собрать девять больших коробок, несколько пакетов и рюкзаков.

В корпусах школы № 507 были открыты "уголки добра", куда любой желающий мог принести гуманитарную помощь для детей. Волонтеры отряда "Поколение 507" помогали сортировать и готовить собранные вещи к отправке в новые регионы.

"Мы не смогли остаться в стороне и всей школой собирали подарки для детей. За две недели передали более 1,5 тонны гуманитарной помощи для школьников: краски, кисточки, рюкзаки, тетради, пеналы, цветные карандаши и все необходимое для полноценного обучения", – поделился ответственный за волонтерское движение Антон Улин.

Кроме того, в школе № 1195 акция "Соберем ребенка в школу" проходит не первый год. Инициаторами ее проведения стали сами школьники, которые узнали о такой возможности в социальных сетях "Мосволонтера". Специальные коробки для канцтоваров находились в учебных классах всех зданий школы.

"Акция нашла отклик в сердцах наших учеников, ведь они собирают помощь для своих сверстников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такие сборы объединяют взрослых и детей, формируют чувство единства и солидарности", – в свою очередь, рассказала координатор отряда "Ильинские рубежи" школы № 1195 Людмила Казикаева.

Ранее стало известно, что жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые отправятся в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи граждан и 597 организаций передали в пункты приема различные продукты, детские товары, одежду и другие предметы, необходимые нуждающимся жителям страны.