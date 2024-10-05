05 октября, 11:13Мэр Москвы
Собянин рассказал, как сервисы МЭШ ежедневно помогают учителям
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сервисы "Московской электронной школы" (МЭШ) помогают учителям ежедневно. На сегодняшний момент они представляют собой основную единую цифровую образовательную экосистему столицы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Проект ориентирован как на учащихся и их родителей, так и на повышение уровня удобства педагогов и управленческих команд школ. Так, одним из ключевых сервисов МЭШ для учителей стал "Электронный журнал". С его помощью преподаватели могут планировать уроки, ставить и комментировать оценки, давать ученикам домашние задания, а также контролировать посещаемость.
Вместе с тем педагоги активно пользуются "Библиотекой МЭШ", в которой были собраны цифровые образовательные материалы разных учителей и ведущих разработчиков. Помогает преподавателям и сервис "Аттестация педагогов". Через него учителя подают заявления на добровольную аттестацию и могут ознакомиться со своими результатами в режиме онлайн.
Одним из важных обновлений текущего учебного года мэр назвал сервис, созданный на базе искусственного интеллекта, "Цифровой учитель". Он предлагает индивидуальные задания по математике для учеников 5−9 классов. Педагогам представляется возможность использовать эти материалы в качестве домашнего задания.
Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем учителя. По словам главы города, от таланта, мудрости и терпения учителя напрямую зависят профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье учеников.
Новые сервисы появились на платформе МЭШ