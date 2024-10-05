05 октября, 09:25Мэр Москвы
Собянин поздравил москвичей с Днем учителя
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем учителя. В своем телеграм-канале мэр подчеркнул, что профессия педагога является почетной и ответственной.
По словам главы города, от таланта, мудрости и терпения учителя напрямую зависят профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье учеников.
Между тем московское образование продолжает динамично развиваться, ежегодно поднимаясь на более высокий уровень. Школы столицы входят в десятку лучших в мире, обратил внимание Собянин, подчеркнув, что это демонстрирует успех учительского сообщества города.
При этом особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, внесшие значительный вклад в образование и воспитание нескольких поколений москвичей, отметил мэр. В настоящий период такие педагоги передают свой опыт и знания молодым коллегам.
"Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Москвы и москвичей!" – резюмировал глава столицы.
Ранее с профессиональным праздником педагогов поздравил Владимир Путин. Президент заявил, что присоединяется к словам искренней благодарности, которые повсеместно звучат в адрес учителей от родителей, дедушек и бабушек, от воспитанников и выпускников.
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