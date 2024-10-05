Путин поздравил россиян с Днем учителя

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Поздравление президента России опубликовано на сайте Кремля.

"Рад поздравить всех вас с Днем учителя. Этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, все, кто связал свою жизнь с образованием, воспитанием, становлением молодежи – будущего нашей страны и нашего народа", – высказался глава государства.

Путин заявил, что присоединяется к словам искренней благодарности, которые повсеместно звучат в адрес учителей от родителей, дедушек и бабушек, от воспитанников и выпускников.

Глава государства подчеркнул, что избравшие путь учителя выбрали непростую, очень ответственную и благородную миссию, стремясь сделать все, чтобы ученики выросли достойными людьми и обрели знания и ценности, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни.

Президент отметил, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой и именно преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций, которыми мы по праву гордимся, позволяют нам уверенно идти вперед и развивать на суверенной основе нашу систему образования.

Путин подчеркнул, что сегодня в России системно обновляются образовательные программы, чтобы ребята могли получать знания, востребованные в сегодняшнем динамичном и высокотехнологичном мире. Глава государства заявил, что важным является создание условий для профессионального роста педагогов и отметил в этом большую роль конкурсов учительского мастерства. Он также назвал Всероссийский форум классных руководителей, который в эти дни проходит в Москве, важной площадкой для обмена опытом.

"Хочу еще раз поздравить вас с праздником, пожелать успехов, здоровья, счастья и вам, и вашим ученикам. Их достижения и победы – лучшее подтверждение значимости вашего труда, вашей профессиональной самоотдачи и душевной щедрости. С праздником! С Днем учителя!", – резюмировал президент.

Ранее Путин призвал объединить образовательное пространство в России, чтобы оно отвечало современным требованиям. По словам лидера РФ, такое пространство нужно для того, чтобы молодые люди получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, объединяющим общество.

Помимо этого, президент поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами других сфер для улучшения образовательного процесса. Прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей "обогащает багаж знаний" учителя и помогает точнее расставить акценты в преподавании, считает Путин.