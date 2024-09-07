Путин заявил, что Москва стремительно расширяет возможности образования для горожан

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В Москве стремительно повышают качество образования и расширяют возможности для горожан. Об этом заявил Владимир Путин в ходе поздравления с Днем города в концертном зале "Зарядье".

"Чтобы молодые москвичи могли сделать успешную карьеру на столичных заводах и в инжиниринговых центрах, Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности для получения среднего профессионального образования", – отметил российский лидер.

Глава государства уточнил, что в столице для этого ремонтируются все существующие мастерские и лаборатории, а также создаются новые. Кроме того, обновляется содержание образовательных программ и повышается доступность обучения.

"В этом году, например, для выпускников 9-х классов в московских колледжах дополнительно открыто 16 тысяч бюджетных мест", – заключил Путин, добавив, что таким образом практически на каждое направление можно было поступать без конкурса.

Ранее стало известно, что предмет "семьеведение" появится во всех школах РФ в 2024–2025 году. Данная дисциплина была внесли в план реализации в рамках Года семьи в России. В свою очередь, Минпросвещения отправило во все российские школы рекомендации по введению нового курса. В настоящее время "семьеведение" изучают в 68 регионах РФ.