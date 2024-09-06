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06 сентября, 20:11

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Мединский: подготовка единых учебников по истории находится на стадии завершения

Подготовка единых учебников по истории находится на стадии завершения

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Подготовка единой линейки учебников по истории для 5–9-х классов находится на стадии завершения, сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Новые учебники по истории – это позитивное новшество. При этом нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми", – цитирует его сайт Минпросвещения России.

По словам Мединского, учебник по обществознанию для 9-го класса также скоро направят на апробацию.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в новое пособие по истории для пятиклассников включили раздел о жизни древних людей на российской территории.

По его словам, в 5-м классе всегда была древняя история, а Россия изучалась с 6-го класса. Сейчас к истории древнего мира добавили большой раздел, касающийся первобытного общества на территории России.

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