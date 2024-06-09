Мединский заявил, что с удовольствием направил бы СБУ свой учебник истории

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Помощник президента РФ Владимир Медикинский, комментируя уголовное дело против него на Украине из-за участия в составлении учебника истории, заявил, что с удовольствием направил бы его сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СБУ возбудила против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова уголовное дело за участие в разработке учебника по истории для 11-х классов.

"Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему", – сказал Мединский, добавив, что знакомство с учебником повысило бы уровень образования сотрудников СБУ.

Комментируя новость на полях МПЭФ, он также добавил, что воспринял ее с воодушевлением.

Ранее Владимир Путин объяснил необходимость нового учебника истории отсутствием важных моментов в старых пособиях. По его словам, в некоторых учебниках ничего не говорилось, например, о значении битвы под Сталинградом. Критику в сторону нового пособия президент назвал нормальной.

