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Единый учебник истории для колледжей разрабатывать не стоит, учащиеся могут пользоваться учебником для 10-х–11-х классов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.

"Распылять силы авторского коллектива и готовить учебник считаю неправильным. Можно вполне взять учебник сейчас за 10-й–11-й классы, и с учетом того, что там много иллюстративного материала, он легко читается, много ссылок на художественные произведения", – указал он.

Новый учебник по истории для воспитанников одиннадцатых классов с разделом про спецоперацию на Украине поставили во все российские школы к 1 сентября 2023 года. Как отметили в Минпросвещения РФ, в настоящее время для ребят составлена единая программа преподавания истории, которая исключает интерпретации изучаемых событий со стороны учителей.

Говоря о критике нового учебника по истории, помощник президента и один из авторов учебника Владимир Мединский отметил, что люди недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала и оценок, которые не согласуются с их собственной интерпретацией.

Также стало известно, что учебник для вузов по истории ожидается до конца текущего учебного года. В пособии для старшеклассников в некоторых местах поменяли фотографии и подписи.

Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце