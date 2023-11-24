Новый учебник по истории для вузов появится до конца учебного года

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Учебник для вузов по истории ожидается до конца текущего учебного года. Также уже готов новый учебник для старших классов, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

"Знаю, что идет работа. В принципе имеется в виду, что до конца учебного года появится учебник", – указал он.

Торкунов уточнил, что в пособии для старшеклассников в некоторых местах поменяли фотографии, подписи.

"Об одной существенной правке рассказывал министр просвещения (глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. – Прим. ред.), когда посещал Северный Кавказ, по депортации. Здесь очень деликатный вопрос", – уточнил ректор МГИМО.

Новое пособие по истории для 11-х классов с разделом про СВО на Украине поставили во все российские школы к 1 сентября 2023 года. Однако обновленный учебник вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных народов в 1943–1944 годах.

В одной из глав говорилось, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами чеченцев, карачаевцев и других народов власти СССР решили ликвидировать государственные образования народов и подвергнуть их насильственному переселению. Затем эту информацию исправили и дополнили.

В свою очередь, один из авторов учебника Владимир Мединский заявил, что критики недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала и оценок, которые не согласуются с их собственным представлением. Он подчеркнул, что для одних учебник оказался просталинским, а для других – антисоветским. По его мнению, это свидетельствует о том, что материал в книге получился объективным.

Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце