Мединский ответил на критику нового учебника по истории России

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Критики нового учебника по истории России недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала и оценок, которые не согласуются с их собственным представлением, заявил помощник президента и один из авторов учебника Владимир Мединский в ответе РБК.

"Для "либералов-релокантов" недостаточно поругали Ленина и Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара. А для "рассерженных патриотов", наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина", – заметил он.



Мединский подчеркнул, что для одних учебник оказался просталинским, а для других – антисоветским. По его мнению, это свидетельствует о том, что материал в книге получился объективным.

При этом в профессиональном сообществе и среди школьных учителей учебник истории был встречен очень положительно, уточнил он. Также Мединский ответил критикам, которые называют учебник "кремлевской пропагандой".

"Для серьезных историков такие аргументы забавны. "Повесть временных лет" написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а "История Государства Российского" Карамзина – сквозь призму династии Романовых", – подчеркнул он, сказав, что отрицать наличие государственной исторической политики "не умно".

По его словам, основными источниками критики являются те, кому "в принципе не нравится то, что сейчас в нашей стране происходит".

"По сути, от авторов государственного учебника требуют чего? Чтобы в нем была отражена не российская точка зрения, а чья-то другая?" – вопрошает Мединский.

Он уверен, что ни одно государство, не считая "суицидального комплекса позднего СССР", не даст слово "вражеской пропаганде" в государственном учебнике по истории.

"Наивная вера в то, что на историю своей страны можно смотреть "отстраненно", с точки зрения инопланетян, смешна. Книги по истории пишут не инопланетяне, а конкретные люди, носители определенной культуры и взглядов", – заключил Мединский.

Новое пособие по истории для 11-х классов с разделом про СВО на Украине поставили во все российские школы к 1 сентября 2023 года. Однако обновленный учебник вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных народов в 1943–1944 годах.

В одной из глав говорилось, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами чеченцев, карачаевцев и других народов власти СССР решили ликвидировать государственные образования народов и подвергнуть их насильственному переселению. Потом эту информацию исправили и дополнили.

Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце