Путин объяснил необходимость появления нового учебника по истории России

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Новый учебник по истории России был выпущен из-за того, что раньше в стране было более 60 разных пособий, в том числе с историческими искажениями. Об этом Владимир Путин заявил в ходе "Итогов года".

По его словам, в некоторых этих пособиях не были прописаны важные исторические моменты.

"Сейчас вот только говорили про наши юбилейные даты, связанные с Великой Отечественной войной в том числе. Во многих учебниках там все что угодно было: в том числе активно описывалось значение открытия Второго фронта, только почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом", – сказал он.

Путин задался вопросом, нормально ли это. При этом президент назвал нормальной критику в сторону единого пособия.

Новый учебник по истории для воспитанников одиннадцатых классов с разделом про спецоперацию на Украине поставили во все российские школы к 1 сентября 2023 года. Как отметили в Минпросвещения РФ, в настоящее время для ребят составлена единая программа преподавания истории, которая исключает интерпретации изучаемых событий со стороны учителей.

Говоря о критике нового учебника по истории, помощник президента и один из авторов учебника Владимир Мединский отметил, что люди недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала и оценок, которые не согласуются с их собственной интерпретацией.

Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце