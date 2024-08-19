Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 12:02

Общество

Раздел о жизни древних людей на территории РФ включен в новый учебник по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Раздел о жизни древних людей на российской территории включили в новое пособие по истории для пятиклассников, рассказал один из авторов учебника, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

"В 5-м классе всегда была древняя история, а Россия изучалась с 6-го класса. Сейчас мы добавили к истории древнего мира большой раздел, касающийся первобытного общества на территории России. Это Причерноморье, это археологические раскопки в Сибири и так далее", – передает Агентство "Москва" слова автора.

Учебники для средних классов будут менее европоцентричны, подчеркнул Чубарьян. Он пояснил, что никто не отменяет Европу, однако добавляется модуль про Восток, Азию и Африку. Также, по его словам, были внесены уточнения по поводу событий, вызывающих дискуссии среди историков.

Ранее сообщалось, что Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) готовит новый ГОСТ, который изменит шрифты в детских книгах и школьных учебниках. Новый вариант стандарта могут принять уже весной 2025 года.

Столичные педагоги разработали учебники по математике углубленного уровня

Читайте также


образованиеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика