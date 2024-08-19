Раздел о жизни древних людей на территории РФ включен в новый учебник по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Раздел о жизни древних людей на российской территории включили в новое пособие по истории для пятиклассников, рассказал один из авторов учебника, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

"В 5-м классе всегда была древняя история, а Россия изучалась с 6-го класса. Сейчас мы добавили к истории древнего мира большой раздел, касающийся первобытного общества на территории России. Это Причерноморье, это археологические раскопки в Сибири и так далее", – передает Агентство "Москва" слова автора.

Учебники для средних классов будут менее европоцентричны, подчеркнул Чубарьян. Он пояснил, что никто не отменяет Европу, однако добавляется модуль про Восток, Азию и Африку. Также, по его словам, были внесены уточнения по поводу событий, вызывающих дискуссии среди историков.

Ранее сообщалось, что Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) готовит новый ГОСТ, который изменит шрифты в детских книгах и школьных учебниках. Новый вариант стандарта могут принять уже весной 2025 года.