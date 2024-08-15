Шрифты могут измениться в детских книгах и школьных учебниках

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Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) готовит новый ГОСТ, который изменит шрифты в детских книгах и школьных учебниках. Об этом рассказала ее президент Антонина Цицулина, сообщает газета "Известия".

Такое предложение изначально появилось благодаря книжным производителям, добавила она. Новый вариант стандарта могут принять уже весной 2025 года. По утверждению Цицулиной, предыдущий ГОСТ – "Шрифты типографские. Гарнитура школьная (для алфавитов на русской и латинской графических основах)" утвердили еще в 1971 году.

В том документе говорится, что базовым шрифтом в учебниках являются с 6-го по 10-й кегль, а максимальный – 48-й. Количество видов начертания ограничено 16 вариантами. Президент АИДТ уверена, что правила устарели и не учитывают современные подходы и форматы.

"Он распространяется на учебники, детскую литературу, пионерские газеты, а, к примеру, комиксов в нем нет. Современная полиграфия шагнула резко вперед, но книгоиздатели по-прежнему ограничены", – объяснила она.

При этом заведующий кафедрой глазных болезней РУДН Михаил Фролов в беседе с изданием подчеркнул важность того, чтобы новые правила не провоцировали нарушения зрения. Так, размер шрифтов для первого класса должен быть не менее 18 пунктов, для второго – 16, а для третьего и старших – 14 и 10–12 соответственно.

"Чтение мелкого шрифта перенапрягает глаза ребенка, что может приводить к нарушению зрительных функций. Кроме того, чем младше ребенок, тем выше риск таких негативных последствий для зрения", – уточнил он.

Ранее подмосковные врачи рассказали, что вес рюкзака первоклассника с учебниками должен достигать не более 10% от веса ребенка. В пустом состоянии портфель не может быть тяжелее 700 граммов. При выборе эксперты советуют учитывать рост, вес и возраст школьника, а также особенности его развития.

