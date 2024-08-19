19 августа, 09:35Политика
В России предложили включить в школьную программу курс "логика"
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В школьную программу РФ хотят включить курс "логика", пишет ТАСС со ссылкой на инициативу депутата Яны Лантратовой.
"Это поможет ребятам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения", – сказано в обращении парламентария главе Минпросвещения России Сергею Кравцову.
Депутат обратила внимание, что предмет "логика" уже есть в образовательных программах университетов. Однако ключевые формы мышления начинают развиваться гораздо раньше, объяснила она.
Кроме того, сейчас у детей все больше преобладает "клиповое мышление", подчеркнула Лантратова. В результате подрастающее поколение не может проводить критический анализ, а также выстраивать длительные и последовательные цепочки умозаключений, отметила депутат.
Она предлагает включить образовательный модуль "логика" в программу по математике, обществознанию и информатике или выделить его в качестве самостоятельной дисциплины. На занятиях будут подниматься темы:
- "предмет и значение логики";
- "различные классы понятий";
- "логические категории и отношения между понятиями";
- "дедуктивные и индуктивные умозаключения";
- "методы логического доказательства и опровержения";
- "основы рациональной дискуссии".
Лантратова добавила, что для введения нового курса нужно будет перераспределить нагрузку в рамках школьных программ, чтобы не допустить перенапряжения.
Ранее Владимир Путин потребовал сократить объем домашних работ, а также убрать лишние контрольные в школах, чтобы усовершенствовать учебные программы.
Проведение контрольных работ в школах теперь будет регламентироваться на федеральном уровне. В некоторых российских школах контрольные работы занимают до 35% и более всего учебного времени.
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