В России предложили включить в школьную программу курс "логика"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В школьную программу РФ хотят включить курс "логика", пишет ТАСС со ссылкой на инициативу депутата Яны Лантратовой.

"Это поможет ребятам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения", – сказано в обращении парламентария главе Минпросвещения России Сергею Кравцову.

Депутат обратила внимание, что предмет "логика" уже есть в образовательных программах университетов. Однако ключевые формы мышления начинают развиваться гораздо раньше, объяснила она.

Кроме того, сейчас у детей все больше преобладает "клиповое мышление", подчеркнула Лантратова. В результате подрастающее поколение не может проводить критический анализ, а также выстраивать длительные и последовательные цепочки умозаключений, отметила депутат.

Она предлагает включить образовательный модуль "логика" в программу по математике, обществознанию и информатике или выделить его в качестве самостоятельной дисциплины. На занятиях будут подниматься темы:

"предмет и значение логики";

"различные классы понятий";

"логические категории и отношения между понятиями";

"дедуктивные и индуктивные умозаключения";

"методы логического доказательства и опровержения";

"основы рациональной дискуссии".

Лантратова добавила, что для введения нового курса нужно будет перераспределить нагрузку в рамках школьных программ, чтобы не допустить перенапряжения.

Ранее Владимир Путин потребовал сократить объем домашних работ, а также убрать лишние контрольные в школах, чтобы усовершенствовать учебные программы.

Проведение контрольных работ в школах теперь будет регламентироваться на федеральном уровне. В некоторых российских школах контрольные работы занимают до 35% и более всего учебного времени.

