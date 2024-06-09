Рособрнадзор обяжет школы уделять не больше 10% времени контрольным работам

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С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Все остальное – это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные", – цитирует его ТАСС.

Ранее Музаев сообщил, что проведение контрольных работ теперь будет регламентироваться на федеральном уровне. По его словам, в ближайшее время будет опубликован приказ кабмина РФ о введении соответствующего правила. Также Музаев подчеркнул, что в некоторых российских школах контрольные работы занимают до 35% и более всего учебного времени.

Владимир Путин потребовал во время оглашения послания Федеральному собранию сократить объем домашних работ, а также убрать лишние контрольные в школах, чтобы усовершенствовать учебные программы. Кроме того, глава государства поручил сделать так, чтобы содержание самих программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации.

До этого депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В свою очередь, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

