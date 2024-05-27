Общественник Ветров: в РФ необходимо дополнить физкультуру играми в городки и вышибалы

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Школьные уроки физкультуры необходимо дополнить командными и соревновательными играми, так как они развивают спортивный азарт и чувство товарищества. С этим предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, передает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы", – говорится в обращении.

Ветров отметил, что в основном дети занимаются футболом, баскетболом и волейболом, когда в России существует множество других спортивных мероприятий, которые помогают воспитать в учениках выносливость, глазомер, стратегическое мышление и умение работать в команде.

Он также напомнил, что включение лапты в модуль российских образовательных программ в средних классах стало толчком в развитии преподавания физкультуры.

Ранее Минпросвещения РФ включило гольф в школьную программу по физкультуре для младших классов. Уточняется, что этот вид спорта научит ребят справляться со стрессовыми ситуациями и уважать соперников.

Кроме того, в программу также включат компьютерный спорт, чир-спорт, биатлон, скалолазание, ушу, спортивный туризм, хоккей на траве, дзюдо, бокс, танцы, роллер-спорт и тяжелую атлетику.