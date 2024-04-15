Минпросвещения РФ включило гольф в школьную программу по физкультуре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Гольф включили в российскую школьную программу по физкультуре для младших классов, следует из приказа министерства просвещения РФ. Соответствующий документ разместили на сайте ведомства.

"Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)", – отмечается в материале.

В документе говорится, что этот вид спорта научит ребят справляться со стрессовыми ситуациями и уважать соперников.

В программу также включат компьютерный спорт, чир-спорт, биатлон, скалолазание, ушу, спортивный туризм, хоккей на траве, дзюдо, бокс, танцы, роллер-спорт и тяжелую атлетику.

Занятия физкультурой по новой программе начнут проводить с сентября 2024 года.

Летом прошлого года Владимир Путин утвердил закон, согласно которому к урокам физкультуры допускаются лишь те дети, которые принесли медицинскую справку по результатам профосмотра.

Изменения были внесены в закон "Об образовании в РФ". Документ также обязал школы обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. Так, оказывать ее смогут учителя и иные лица при наличии соответствующей подготовки.

