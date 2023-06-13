Детей на уроки физкультуры будут допускать при наличии медсправки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин утвердил закон, согласно которому к урокам физкультуры будут допускаться лишь те дети, которые принесли медицинскую справку по результатам профосмотра. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в закон "Об образовании в РФ". В него внесли новое положение, которое будет допускать до занятий физкультурой тех детей, которые получили заключение от медучреждения.

Вместе с этим документ обязал школы обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. Так, представлять ее смогут учителя и иные лица при наличии соответствующей подготовки.

Ранее член правления "Лиги образования" Михаил Кушнир выразил мнение, что не стоит обязывать педагогов оказывать медицинскую помощь детям, так как это очень большая ответственность. Он обратил внимание на то, что раньше обязанности были четко разделены.

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