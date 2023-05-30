Госдума запросила мнение Минпросвещения РФ о запрете телефонов на уроках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова запросила мнение главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова по вопросу о запрете использования телефонов на уроках в школах. Об этом пишет РИА Новости.

"Эксперты из числа педагогического и родительского сообщества все чаще заявляют о необходимости запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне. <...> Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов. – Прим. ред.), сообщить о возможной сформированной позиции министерства по указанной проблематике", – говорится в обращении.

Лантратова заявила, что готова подключиться к работе над инициативой, если министерство ее поддержит. По словам парламентария, в некоторых российских регионах, в том числе в Челябинской, Волгоградской, Воронежской, Курской и других областях, депутаты и педагоги выступили за введение запрета.

Кроме того, идею обсуждали и на круглом столе в марте, в котором приняли участие не только педагоги, но и родители. Большинство позитивно отреагировали на данное предложение, уточнила Лантратова.

Однако против запрета на использование телефонов высказываются некоторые учителя, которые "призывают учить школьников самостоятельно находить нужную информацию в интернете".

В начале марта председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова рассказала о подготовке законопроекта о запрете видео- и фотосъемки на уроках в российских школах. Депутат пояснила, что инициатива возникла после обращений учителей, которые заявили, что на уроках дети должны заниматься образованием, а не держать телефон в ожидании момента, который они могли бы на него снять.

Парламентарий обратила внимание, что нередко дети могут намеренно провоцировать оскверняющие учителей ситуации с целью выставить их в плохом свете. Подобное она назвала недопустимым в отношении работников педагогического труда.

