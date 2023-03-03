Запрет на видео- и фотосъемку на уроках могут ввести в школах РФ

Фото: телеграм-канал Mash

В Госдуме готовят законопроект о запрете видео- и фотосъемки на уроках в российских школах. Об этом сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова, ее слова передает РИА Новости.

Депутат пояснила, что инициатива возникла после обращений учителей, которые заявили, что на уроках дети должны заниматься образованием, а не держать телефон в ожидании момента, который они могли бы на него снять.

Казакова обратила внимание, что нередко дети могут намеренно провоцировать оскверняющие учителей ситуации с целью выставить их в плохом свете. Подобное она назвала недопустимым в отношении работников педагогического труда.

Несмотря на возможный запрет, фото- и видеосъемка может быть разрешена на уроках с согласия директора или педагога в образовательных целях.

Ранее стало известно, что "Разговоры о важном" начнут проводить для родителей школьников. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что формат встреч еще обсуждается. Занятия постараются сделать интересными для родителей учеников.

Кроме того, в министерстве просвещения РФ подтвердили разработку законопроекта о защите учителя. Документ может быть принят в текущем году.



Родители школьников задали вопросы Минпросвещения по поводу запрета смартфонов на уроках

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