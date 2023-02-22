В ГД попросили Голикову заменить всероссийские проверочные работы в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение с просьбой заменить всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах на другой инструмент проверки качества подготовки учеников. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть целесообразность и возможность замены всероссийских проверочных работ на иной инструмент мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, в большей степени отвечающий интересам учащихся и педагогов", – указано в письме.

Лантратова считает необходимым разработать новую методику оценки качества школьного образования в соответствии с отечественными стандартами. Депутат напомнила, что сегодня в России по-прежнему применяются международные методики в данной сфере. Лантратова отметила, что и учителя, и родители полагают, что избыточные проверки нарушают учебный процесс и демотивируют даже наиболее заинтересованных учеников из-за постоянного стресса.

"Всероссийские проверочные работы противоречат принципу индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ученикам, который показал свою высокую эффективность", – добавила Лантратова.

Ранее сообщалось, что всероссийские проверочные работы для школьников в 2023 году проведут с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы будут определены самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.



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