Специалист объяснил, почему некоторые преподаватели против ВПР

16:36
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко рассказал радиостанции "Комсомольская правда", почему некоторым учителям не нравятся всероссийские проверочные работы.
"Все-таки результаты всероссийских проверочных работ прозрачны и направляются органам управления образованием. ВПР – это такое большое мероприятие, по результатам которого все итоги собираются на федеральном уровне", – сказал Станченко.
Он пояснил, что для школ с низкими результатами могут начаться неприятные последствия.
Ранее стало известно, что министерство просвещения РФ будет проводить всероссийские проверочные работы вместо региональных и муниципальных контрольных.
До этого Владимир Путин поручил Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям субъектов страны сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".
Количество контрольных работ в российских школах могут сократить
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