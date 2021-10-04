Специалист объяснил, почему некоторые преподаватели против ВПР

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Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко рассказал радиостанции "Комсомольская правда", почему некоторым учителям не нравятся всероссийские проверочные работы.

"Все-таки результаты всероссийских проверочных работ прозрачны и направляются органам управления образованием. ВПР – это такое большое мероприятие, по результатам которого все итоги собираются на федеральном уровне", – сказал Станченко.

Он пояснил, что для школ с низкими результатами могут начаться неприятные последствия.

Ранее стало известно, что министерство просвещения РФ будет проводить всероссийские проверочные работы вместо региональных и муниципальных контрольных.

До этого Владимир Путин поручил Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям субъектов страны сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".