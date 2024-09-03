Депутат Останина: в школах появится новый дополнительный предмет "семьеведение"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый предмет "семьеведение" появится во всех школах РФ в 2024–2025 году. Об заявила на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) депутат Госдумы Нина Останина, передает News.ru.

Парламентарий объяснила, что дисциплину внесли в план реализации в рамках Года семьи в России. Минпросвещения отправило во все школы рекомендации по введению нового курса. На сегодняшний день "семьеведение" преподается в 68 регионах.

"Мне представляется, что это как раз и есть то самое воспитание с раннего детства. Хорошо бы с детского сада, школы, средне-специальных и высших учреждений. Я полагаю, что это чрезвычайно интересный предмет, который должен носить межведомственный характер. Но при этом, конечно, надо подготовить кадры, учебник", – добавила Останина.

Сейчас поставлена цель, однако инструментов достижения пока нет, резюмировала она.

Занятия в рамках новой дисциплины под названием "семьеведение", которые внедрят в школьную программу, будут внеурочным и не войдут в разряд обязательных предметов, рассказала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Госдуме планировали, что у дисциплины появится единый учебник. Депутаты считают, что нужно с ранних лет говорить детям о важности сохранения семьи и "готовить молодежь к семейной жизни".

